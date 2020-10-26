شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لكورونا يحصل على موافقة إجراء التجارب النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لفيروس كورونا على موافقة المنظمة المركزية لمراقبة الأدوية القياسية لبدء المرحلة الثالثة من التجربة قريبا ليستكمل اللقاح باقى تجاربة المؤهله للموافقة على استخدامه لصد هجمات فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قال الدكتور إي فينكاتا راو الباحث الرئيسي في تجربة لقاح كوفاكسين البشرية إن البحث عن لقاح مناسب لـ COVID-19 قد وصل إلى مرحلته النهائية تقريبًا، وأضاف الدكتور راو إنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من التجربة بملف تعريف أمان ومناعة يمكن إثباتهما ، تم التخطيط الآن لتجربة الفعالية واسعة النطاق التي تضم آلاف المتطوعين.

وستجرى التجارب النهائية على اللقاح داخل مستشفى IMS و SUM من بين 21 معهدًا طبيًا تم اختيارها في جميع أنحاء البلاد من قبل المجلس الهندي للبحوث الطبية لإجراء تجربة المرحلة الثالثة.

حيث حصل اللقاح الهندى الذي يتم تطويره من قبل Bharat Biotech، على موافقة المنظمة المركزية لمكافحة الأدوية المعيارية لبدء المرحلة الثالثة من التجربة،

وعن تفاصيل التجربه، اكد قائد الدراسة إنه خلال هذه المرحلة ، سيتم تخفيف الحد الأقصى للسن ومعايير الفحص ، وسيتم تجنيد العديد من المتطوعين الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة للتجربة.

مثل المراحل السابقة ، سيحصل نصف المتطوعين على العلاج الوهمي والنصف الآخر سيحصلون على COVAXIN في هذه المرحلة، حتى العاملين في مجال الرعاية الصحية سيتم تجنيدهم للتجربة، وأوضح أنه ستتم متابعة المتطوعين على مدى فترة زمنية طويلة للنظر في فاعلية اللقاح في منع تطور مرض كورونا.