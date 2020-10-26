طريقة النوم الصحيحة بعد الولادة القيصرية..وتفاصيل تهمك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:44 مساءً -

تتعرض الأمهات للتعب الشديد بعد الولادة القيصرية، ويحتجن إلى مزيد من الراحة لحين التئام الجرح والشفاء من الجراحة، لذلك يعدّ النوم عاملاً أساسياً للبقاء بصحة جيدة واستعادة الأم لطاقتها. خاصة الليالي الأولى بعد ولادة الطفل، حيث تكون الأكثر تعباً وإرهاقاً وبحثا عن أفضل طريقة للنوم الصحيح بعد الولادة القيصرية. تحدثنا والدكتور عبد الحميد الشرباصي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب.

النوم بعد العملية القيصرية

حقائق طبية عليك التعرف عليها

أصعب الليالي بعد العملية القيصرية

جرح الولادة القيصرية يتراوح من ١٠ إلى ٢٠ سنتيمتراً من بطن الأم وصولاً لرحمها؛ لذا تعد الليالي الأولى للأم بعد الولادة القيصرية من أصعب الليالي التي تمر بها.

تصبح الأم بحاجة إلى عناية خاصة بجسمها، وعدم بذل أي مجهود، ماعدا إجراء بعض تمارين التنفس والمشي في اليوم الثاني أو الثالث من الولادة؛ حتى تتعافى بشكل سليم من آثار البنج والعملية القيصرية.

أهمية اختيار طريقة النوم الصحيحة بعد الولادة

احرصي على النوم بعمق

تعتبر طريقة النوم الصحيحة بعد الولادة القيصرية أحد الأمور الهامة؛ لتسريع تعافي المرأة خلال هذه الفترة الصعبة، إذ يساعد اختيار وضعية النوم المريحة للمرأة على:

حصول المرأة يومياً على قسط كافٍ من الراحة، مما يساعد على إمدادها بالطاقة نهاراً.

منع حصول أي مضاعفات محتملة تتعلق بجرح العملية القيصرية.

تخفيف أي انزعاج قد تشعر به المرأة في منطقة الجرح، لهذا احرصي على النوم بعمق، وهو أمر يختلف من امرأة لأخرى

تفضل بعض النساء الصمت التام والظلام، تفضل أخريات النوم على موسيقى معينة مع إضاءة خافتة مثلاً.

طرق صحيحة للنوم بعد الولادة القيصرية

أولاً: النوم على الظهر

النوم على الظهر..بعد القيصرية

يعتبر أحد أفضل الوضعيات للنوم بعد الخضوع للعملية القيصرية، خاصة في الأسابيع القليلة الأولى بعد العملية،

والسبب أن هذه الوضعية تساعد على منع حصول أي ضغط على منطقة جرح القيصرية، والذي قد يلحق بدوره الضرر بالغرز أو يسبب ارتخاءها.

ولكن قد يكون النوم على الظهر غير صحي بالنسبة للمرأة التي تعاني من الضغط.

محاولة الجلوس بعد الاستلقاء على الظهر قد تسبب ألماً وانزعاجاً شديدين.

ثانياً: النوم على أحد الجانبين

النوم على الجنب ..بعد القيصرية

يعتبر النوم على أحد الجانبين أحد الوضعيات التي تفضلها الكثير من النساء بعد الولادة بعملية قيصرية، خاصة أن هذه الوضعية لا تتسبب بأي شد أو ضغط على مكان العملية القيصرية، الأمر الذي يساعد على تسريع فترة التعافي.

وينصح بهذه الوضعية بشكل خاص للنساء اللواتي يعانين من مشاكل في ضغط الدم؛ إذ تساعد على تقوية الدورة الدموية، خاصة عند استعمال وسائد جانبية لإسناد البطن عليها خلال النوم.

ثالثاً: النوم بوضعية الجلوس

النوم بوضعية الجلوس..بعد القيصرية

قد لا تشعر بعض النساء بالراحة إلا عند النوم بوضعية أشبه بوضعية الجلوس مع إسناد الظهر باستخدام عدد كبير من الوسائد المريحة، أو قد تلجأ بعض النساء للنوم على الكرسي الهزاز مثلاً.

رغم أن هذه الوضعية ليست أفضل وضعيات النوم ولا أكثرها راحة، إلا أنها قد تكون مفيدة بشكل خاص خلال أول أسبوعين بعد الولادة، خاصة مع محاولة إرضاع الطفل.

رابعاً: النوم على الوسائد

النوم باستخدام الوسائد الكثيرة

تلجأ بعض النساء للنوم باستخدام الكثير من الوسائد لرفع أماكن محددة من الجسم عن مرتبة السرير، وتوفير الدعم اللازم لمناطق معينة مثل البطن.

قد يكون الحل في النوم بطريقة معينة على مجموعة من الوسائد الوثيرة والناعمة، ويفضل تخصيص وسادة لإسناد البطن ووسادة أخرى لتوضع أسفل الحوض أو الركبتين.

خامساً: النوم بصورة مستقيمة

النوم بصورة مستقيمة..بعد القيصرية

إذا لم تشعري بالراحة في الوضعيات السابقة، يمكنك النوم على كرسي أو كنبة ووضع عدد من الوسادات لرفع جسمك، تسهّل هذه الوضعية النهوض من النوم والرضاعة الطبيعية.

وسائل أخرى تجلب النوم بعد القيصرية

تناول المسكنات..بعد القيصرية

يمكنك تناول مسكّنات الآلام: والتي يصفها لك الطبيب؛ منعاً من اختلاط المسكنات الأخرى بحليب الرضاعة مما يضّر صحتك العقلية.

النهوض من الفراش: كلما سنحت لك الفرصة للحركة، لا تترددي في ذلك، إذ تساعد الحركة البسيطة على سرعة التعافي من الجرح.

ويمكنك أيضاً المشي خطوات بسيطة في طُرقة المستشفى وإلى الحمام.

المشي خطوات بسيطة..بعد القيصرية

خططي عند خروجك من المستشفى للجلوس في مكان معين بمنزلك، وبجوارك جميع الأشياء التي تحتاجين إليها وأن تنامي بجوار رضيعك؛ حتى لا تتحركي مسافة طويلة لحمله وإرضاعه.

مساعدة الآخرين: لا تترددي في طلب المساعدة من أفراد أسرتك، لدعمك ومساعدتك حتى الشفاء من الجراحة، كما يجب متابعة طبيبك بعد العملية للتأكد من تعافيك بصورة سليمة؛ لأن الولادة القيصرية تؤثر في حملك مستقبلًا.

طعام غني بالفيتامينات ..يقاوم العدوى

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على إصلاح الأنسجة وإنتاج الكولاجين في الجسم ونجدها في الخضراوات مثل البروكلي والسبانخ، والفواكه

مثل البرتقال والفراولة والجريب فروت الغني بفيتامين "ج"، ويساعد على مقاومة العدوى وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

سر صعوبة النوم بعد الولادة القيصرية

صعوبة النوم ..بعد القيصرية

نتيجة لتغير مستويات الهرمونات في الجسم وضغط البطن المتزايد على المجاري التنفسية، تحدث ظاهرة انقطاع النفس ألنومي. وهي أمور يحتاج الجسم بعض الوقت لإعادتها للوضع الطبيعي.

الأرق الناتج عن الألم الذي تشعر بعض غالبية النساء في الأيام الأولى التي تلي العملية القيصرية

التعب المستمر الذي يصل إلى حد الاكتئاب، واستيقاظ الطفل باستمرار ليلاً لحاجته للرضاعة

نصائح لتحسين جودة النوم بعد القيصرية

طعام صحي..بعد القيصرية

اتبعي تعليمات الطبيب وتناولي الأدوية التي وصفها لك بمواعيدها ودون إهمال يجب تناول الطعام الصحي يومياً، والذي يحتوي على المواد الغذائية الضرورية التي تسرع التعافي، وتساعد على تقوية المناعة تجنبي ممارسة الأنشطة الرياضية أو أي أنشطة حركية قد تجهدك مهما كانت بسيطة، خاصة صعود الدرج أو حمل الأغراض الثقيلة

الكثير من السوائل..بعد القيصرية

4- الحرص على المشي يومياً وتحريك جسدك بشكل يحافظ على الدورة الدموية قوية

5- في الأيام التي تلي الولادة القيصرية، حاولي أن لا تجهدي نفسك بالنهوض من السرير لحمل الطفل وإرضاعه

6- احرصي على شرب الكثير من السوائل يومياً لمنع الإمساك المزعج وتخفيف الغازات

أهمية النوم الصحيح للمرأة بعد الولادة القيصرية

النوم لتسريع التعافي..بعد القيصرية

تسريع التعافي

عند نوم المرأة بطريقة صحيحة فهذا يساعدها على التعافي بشكل سريع خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر على الأم وعدم تعرض الجرح لأي نوع من الخطورة

الراحة

النوم الصحيح للأم بعد إجراء العملية القيصرية يساعدها في الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وإمدادها بالطاقة التي تساعدها في النهوض لإرضاع الطفل

تجنب المضاعفات

النوم بشكل صحيح يسهم في تعافي الجرح سريعاً، وتجنب حدوث أي مضاعفات تتعلق بجرح الولادة القيصرية

هل لك تجربتك الخاصة مع النوم بعد الولادة القيصرية؟ هيا شاركينا..تجربتك