“حساء العدس” … وقاية مدهشة من فيروس كورونا لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين

كيف أقوي مناعتي ؟ السؤال الأكثر بحثا على غوغل، فالطريق الوحيدة للوقاية الحقيقية من فيروس كورونا هو تقوية المناعة لتقف سد منيعا في مواجهة كوفيد 19، الذي يتمسك في الجسم ويزيد من حدة الأعراض في حال كانت مناعة المريض ضعيفة، ويخرج من الجسم بشكل أسرع كلما كانت المناعة أقوى وقادرة على مواجهة الفيروس.

ولفتت صحيفة “الوطن” المصرية إلى أن شوربة العدس من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها خاصة في ظل جائحة كورونا ودخول فصل الشتاء، مشير إلى أنها تمثل منجما لعنصر الزنك الذي يحتاجه الجسم لتقوية المناعة.

ويقول الدكتور أحمد أبو النصر، عضو المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية، إن هناك فوائد مذهلة لشوربة العدس مشيرا إلى أنها تساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي لأنها تمدهم بالبروتين.

وتابع: “هي مفيدة للحامل لمنع تشوهات الجنين كما أنها تعمل على بناء الجسم من عنصري الحديد والنحاس، وتعالج من يعانون الرعشة في اليدين، بسبب نقص الفيتامينات وتعالج الأنيميا أيضا”.

ويقول الطبيب المصري إن شوربة العدس تقوي المناعة لأنها غنية بعنصر الزنك، مشيرا إلى أنها مفيدة للذكورة مثل شوربة فواكه البحر.

ويمكن أن يؤدي تناول شوربة العدس لعلاج الالتهابات والآلام المزمنة، بحسب أحمد أبو النصر، الذي يؤكد أن “تناول شوربة العدس يوميا لمدة 8 أسابيع يقضي على الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة مع الالتزام بنظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح”.