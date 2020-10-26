شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من الوصفات الشعبية لتنظيف القولون.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر طبيب الباطنية، الدكتور عبدالله حسين العنزي، من الوصفات الشعبية لتنظيف القولون لما لها من أضرار على صحة الجسم.

وقال في مقطع فيديو إن الوصفات الشعبية لها مضاعفات خطيرة على الجسم، موضحاً أنه لا يوجد فضلات تظل بالقولون لفترة طويلة ولو حدث ذلك لحدث ثقب في جدار القولون ونقل الإنسان إلى العناية المركزة.

Advertisements

وأضاف “العنزي” أن هذه الوصفات الغير مصرح لها طبياً، تؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب وخلل في معادن الجسم وحدوث جفاف والفشل الكلوي.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لتنظيف القولون هي شرب الماء، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة وممارسة الرياضة كالمشي.