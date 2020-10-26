إسرائيل تبدأ التجارب البشرية للقاح ضد كورونا في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد إسرائيل لبدء تجارب بشرية على لقاح مقترح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بعد أن تم إعداد أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن المعهد البيولوجي "بنس تسيونا" سيبدأ، الأحد المقبل، إجراء تجارب على البشر للقاح ضد كورونا قام بتطويره.



وتشمل المرحلة الأولى من التجربة 80 متطوعا سالما، وبعد 3 أسابيع سيتم فحص ما إذا نشأت لديهم أجسام مضادة للفيروس.

ومن المرتقب أن تمتد التجربة لنحو 6 أشهر، وفي ختامها سيتقرر ما إذا كان بالإمكان تطعيم جميع مواطني إسرائيل بصورة آمنة.

وأكد المعهد أنه حصل على جميع التراخيص اللازمة من وزارة الصحة للشروع في اختبار اللقاح على البشر.