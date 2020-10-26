بعد وفاة العشرات.. تطعيمات الإنفلونزا في كوريا الجنوبية تثير القلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت كوريا الجنوبية مواطنيها على التطعيم ضد الإنفلونزا والحد من فرص حدوث تفشٍ يتزامن مع المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتصاعد القلق العام حيال سلامة تطعيمات الإنفلونزا بعد وفاة ما لا يقل عن 48 شخصا هذا الشهر إثر تلقيهم التطعيمات كما جرى التخلص من نحو 5 ملايين جرعة الشهر الماضي بعدما تُركت في درجة حرارة الغرفة في حين كان ينبغي وضعها في مبردات.



وقالت السلطات إنها لم تجد صلة مباشرة بين الوفيات وجرعات التطعيم وسعت لطمأنة المواطنين على سلامة اللقاح المضاد لمرض الإنفلونزا الذي يتسبب في ما لا يقل عن 3 آلاف وفاة سنويا.

وقال وزير الصحة باك نيونج-هو خلال إفادة صحفية "فوائد التطعيم أكبر بكثير من آثاره الجانبية وهذا أمر متفق عليه بين خبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء المحليين والأجانب".

وكان ما يربو على 1500 من كبار السن قد توفوا العام الماضي خلال 7 أيام من تلقيهم لقاح الإنفلونزا لكن الحكومة قالت إن هذه الوفيات لا علاقة لها بالتطعيمات.