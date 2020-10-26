طوارئ كورونا في أستراليا تنقذ 400 من الوفاة بأمراض أخرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت ورقة بحثية نشرت، الإثنين، أن تدابير التباعد والعزل بأستراليا لم تؤدِ فقط لإبطاء انتشار كورونا ولكنها أنقذت حياة نحو 400 شخص

وكان من المتوقع أن يتوفى هؤلاء الأشخاص في يونيو/حزيران بسبب أمراض في الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.



وقال معهد الخبراء الاكتواريين بعد مراجعة أحدث بيانات رسمية للوفيات في أستراليا إن هناك تراجعا بين عدد حالات الوفاة التي تم التحقق منها والعدد المتوقع خلال يونيو/حزيران والذي خلص إلى أنه نتيجة انخفاض أمراض الجهاز التنفسي.

وقالت جينيفر لانج، منسقة مجموعة التصدي لكوفيد-19 بالمعهد: "من الواضح أن عمليات الإغلاق وإجراءات التحكم الأخرى في كوفيد-19 تسببت في صعوبات كبيرة للكثيرين في أستراليا.. سيكون هناك بالتأكيد عواقب متوسطة وطويلة الأجل على الصحة البدنية والعقلية والاقتصاد".

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وأضافت: "هذه الإجراءات لم تنقذ أستراليين كثيرين من مرض كوفيد -19 والوفاة فحسب، بل قللت أيضا الوفيات جراء عدد من الأسباب الأخرى".

وأغلقت أستراليا قطاعات كبيرة من اقتصادها في مارس/ آذار، وفرضت قيودا على عدد المسموح لهم بالتجمع معا وأغلقت حدودها الدولية لإبطاء انتشار الفيروس.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد فقد سجلت أستراليا حتى الآن ما يزيد قليلاً عن 27500 إصابة بكوفيد-19 وهو عدد أقل بكثير من دول متقدمة أخرى كثيرة.