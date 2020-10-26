شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن دهون البطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دهون البطن من أبرز المشاكل الصحية التى تؤثر على الصحة وتزيد من خطر الاصابة بالامراض، وتعتبر دهون البطن من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات وتسعى دائما لوجود طريقة للتخلص منها، وضمن موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن دهون البطن وفقا لما ذكره موقع atkins

س: ما هى أنواع دهون البطن؟

هناك ثلاثة أنواع من الدهون: الدهون الثلاثية (الدهون التي تنتشر في الدم) ، والدهون تحت الجلد (الطبقة الموجودة أسفل سطح الجلد مباشرة) والدهون الحشوية (دهون البطن الخطيرة). توجد الدهون الحشوية أسفل عضلات معدتك وتشكل العديد من المخاطر على صحتك عندما يكون هناك الكثير منها.

س:ماذا تفعل دهون البطن لجسمك؟

دهون البطن يمكن أن يكون لها آثار سلبية على كل أعضاء جسمك تقريبًا من خلال إنتاج الهرمونات والمواد الكيميائية الزائدة، وجود الكثير من الدهون الحشوية يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 وسرطان القولون والمستقيم.

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س:كيف تعرفين إذا كان لديك الكثير من الدهون في البطن؟

طريقة سهلة لتحديد ما إذا كان لديك الكثير من الدهون في البطن هي قياس نفسك في المنزل. خذ شريط قياس ولفه حول معدتك العارية فوق عظم الفخذ مباشرة،يجب أن يكون الشريط محكمًا ولكن ليس ضيقًا جدًا،بالنسبة للنساء ، يشير قياس 35 بوصة أو أكثر إلى وجود كمية غير صحية من دهون البطن بالنسبة للرجال، ويشير قياس 40 بوصة أو أكثر إلى مقياس غير صحي.

س:ما هي أفضل طريقة للتخلص من دهون البطن؟

تتمثل أفضل طريقة للتخلص من دهون البطن في مراعاة ثلاثة عوامل رئيسية: التمارين الرياضية والنظام الغذائي والنوم.

1:ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أفضل الطرق للتخلص من دهون البطن. اهدف إلى ممارسة التمارين الهوائية القوية لمدة نصف ساعة على الأقل 4 مرات في الأسبوع: الركض وركوب الدراجات الثابتة واستخدام الجهاز البيضاوي كلها خيارات رائعة. التمارين المعتدلة مثل تمشية الكلب أو العمل في الفناء يمكن أن تساعد أيضًا في حرق دهون البطن.

2:اتباع نظام غذائي صحي هو أيضًا وسيلة فعالة للتخلص من دهون البطن. الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات ، والتي تشمل الأطعمة مثل الأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهون والبيض والدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والكثير من الخضروات الملونة .

3:الأشخاص الذين ينامون بانتظام من 6 إلى 7 ساعات كل ليلة يميلون إلى الحصول على كميات أقل من الدهون الحشوية. ضع لنفسك جدولًا صحيًا للنوم وتأكد من الالتزام به.