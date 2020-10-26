كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين ومفاجأة في أستراليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 43 مليونا و346 ألفا و888 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و159 ألفا و93 وفاة، السبت.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 31 مليونا و905 آلاف و975 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

45148 إصابة جديدة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.91 مليون حالة، الاثنين، بعد تسجيل 45148 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتحتل الهند المركز الثاني في عدد حالات الإصابة بكورونا بعد الولايات المتحدة التي توجد بها نحو 8.1 مليون إصابة.

ولكن الهند،ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سجلت اليوم الاثنين أدنى عدد من حالات الوفاة منذ نحو 4 أشهر حيث تم تسجيل 480 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 119014.





ارتفاع إصابات الصين إلى 85810

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة و161 حالة إصابة بلا أعراض بكوفيد-19 في 25 أكتوبر/ تشرين الأول بعد زيادة في حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض في منطقة شينجيانج بشمال غرب الصين.



وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه في المجمل بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 85810 حالات بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





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88924 وفاة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك الأحد تسجيل 4360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و181 حالة وفاة ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 891160 وحالات الوفاة إلى 88924.



وقال مسؤولو الصحة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





بؤرة تفشي كورونا في أستراليا تعلن مفاجأة

قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الاثنين، إن 24 ساعة مرت دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 فيما يعد تطورا مهما لم تشهده إلا قبل 4 أشهر مما يثير آمالا في تخفيف العزل العام الصارم المفروض على مدينة ملبورن.

وسجلت أستراليا حتى الآن ما يزيد قليلا عن 27500 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو ما يقل بشكل كبير عن دول متقدمة أخرى كثيرة.





البرازيل تسجل 231 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 231 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 و13493 إصابة بفيروس كورونا المسبب له خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت في المجمل 157134 حالة وفاة و5 ملايين و394128 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعد البرازيل ثاني أعلى دول العالم من حيث حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، غير أن حالات الإصابات والوفيات اليومية انخفضت بصورة ملحوظة من أسوأ فترة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.



