طريقة سريعة للكشف عن كورونا بـ"كمامة سحرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طور باحثون من جامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية، أليافا ذات صبغة حرارية، يمكنها تغيير لونها عند تعرضها للفيروسات، ومنها كورونا المستجد.

وتُصنع هذه الأقمشة الذكية من مواد ناعمة نانوية وخفيفة الوزن ومرنة ويمكن استخدامها في الملابس للتمويه، كما تم استخدامها لإنشاء أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها، ويمكن استخدامها أيضاً لتطبيقات أخرى مثل اكتشاف وجود مسببات الأمراض مثل الفيروسات، كما ذكر موقع "popsci".

وأضاف الموقع: يتم تصنيع الألياف النانوية باستخدام أداة غزل كهربائي تشبه آلة صنع حلوى الغزلة، تولد الفوهة المادة، ثم يتم سحبها إلى ألياف ولفها إلى صفائح.

ويختبر الباحثون كيفية صنع ألياف حرارية من خلال دمج تركيبات الكريستال السائل في الألياف النانوية المغزولة كهربائياً.

وحدد الباحثون كيف يمكن معالجة الألياف والبلورات السائلة بحيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها إلى تغيير اللون، فالبلورات السائلة، التي تقع بين المراحل السائلة والصلبة، لها الخاصية البصرية للون المنعكس وهو نفس المبدأ الذي يعطي أجنحة الفراشة لونها بدلاً من الأصباغ التي تمتص اللون.