شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الدورى للأسنان مطلوب للبالغين الأصحاء مرة كل عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن البالغين الأصحاء لا يحتاجون للذهاب إلى طبيب الأسنان كل ستة أشهر ويمكنهم الذهاب مرة واحدة فقط كل عامين، حيث أكد باحثون بريطانيون أن مواعيد الفحص الدورية كل ستة أشهر لا تحسن صحة الفم ويمكن أن تستنزف الموارد واقترحوا أن رحلات طبيب الأسنان الأقل تكرارًا ستقلل من الطلب على خدمات طب الأسنان أثناء الوباء الحالي.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية يمكن أن توفر الدراسة أيضًا الطمأنينة للمرضى الذين فاتتهم فحوصات الأسنان الروتينية بسبب قيود فيروس كورونا وأكد الخبراء أن النتائج التي توصلوا إليها تنطبق على البالغين الذين يتمتعون بصحة أسنان جيدة ولا تنطبق على الأطفال أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج أسنان طارئ.

وقال باتريك في من جامعة دندي البريطانية، الذي قاد الدراسة، إن المراجعة تظهر أن الممارسة الحالية لتحديد مواعيد الفحص كل 6 أشهر لجميع المرضى لا تحسن صحة الفم.

ويمكن اعتبار الممارسة الحالية المتمثلة في إجراء فحوصات كل ستة أشهر استخدامًا غير فعال لموارد هيئة الصحة البريطانية NHS، مما يضيف تكاليف غير ضرورية للمرضى والخدمات الصحية دون تحقيق مكاسب في نتائج صحة الأسنان.

وقد يظل وصول المريض إلى رعاية الأسنان محدودًا لبعض الوقت- ومع ذلك ، فإن نتائج هذه المراجعة توفر الطمأنينة لأولئك الذين يقدمون ويبحثون عن علاج الأسنان بأن الفترات الفاصلة بين الفحوصات يمكن أن تمتد إلى ما بعد ستة أشهر دون الإضرار بصحة الفم للمرضى.

ووجدت آخر إحصائيات NHS للأسنان لعام 2019/2020 أن 49.6 % فقط من البالغين قد حضروا طبيب أسنان NHS في العامين الماضيين، ناهيك عن 6 أشهر.

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وقالت جمعية طب الأسنان البريطانية إن الفحوصات تعمل بمثابة فحص لسرطان الفم، حيث تتزايد حالات الإصابة بسرطان الفم بسرعة وتتسبب الحالة في حدوث المزيد من الوفيات كل عام.

وهناك نقاش دولي طويل الأمد حول التكرار المثالي لفحوصات الأسنان تقليديا ، يوصي أطباء الأسنان مرضاهم بزيارة المرضى لإجراء فحص طبي مرتين في السنة ، على الرغم من أن خطر الإصابة بأمراض الأسنان يختلف من شخص لآخر.

ويوصي المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية بفترات الفحص بناءً على ظروف الأسنان الفردية للفرد - المعروفة باسم الفحوصات "القائمة على المخاطر".

وقال المستشار العلمي للجمعية البريطانية لطب الأسنان البروفيسور داميان والمسلي: "كل مريض فريد من نوعه ، لذا يجب أن يعتمد تواتر مواعيدك على صحة فمك، بعد إجراء تقييم مناسب للمخاطر".

وأضاف: "تتيح الفحوصات الروتينية لأطباء الأسنان فرصة التخلص من المشكلات الشائعة في مهدها - من التسوس إلى سرطان الفم يحصل مرضى دائمًا على نتائج أفضل عندما يتم اكتشاف العلامات المنذرة مبكرًا"

ووجدت المراجعة أنه في البالغين، كان هناك فرق بسيط أو معدوم بين الفحوصات التي تتم كل ستة أشهر والفحوصات القائمة على المخاطر لعدد من الأسنان المصابة بالتسوس وأمراض اللثة بعد أربع سنوات.