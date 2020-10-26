سمكة قرش تهاجم 3 بمصر.. و"البيئة": ليست دخيلة

سمكة قرش تهاجم 3 بمصر.. والبيئة: ليست دخيلة

الإثنين 26 أكتوبر 2020

أصدرت وزارة البيئة المصرية، الأحد، بياناً أكدت خلاله ورود بلاغ يفيد بإصابة 3 أشخاص في هجوم لإحدى أسماك القرش.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الهجوم وقع في منطقة محمية رأس محمد بجنوب سيناء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الحادث.

وجاء في بيان الوزارة: "ورد إلى وزارة البيئة بلاغا يفيد بتعرض 3أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وتطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد".

واشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، وفقاً للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن، لتحديد الأسباب التي قد تكون تسببت في هذا الحادث.

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وأضاف البيان أن وزارة البيئة تتابع الموقف عن كثب، وستعد بيانا تفصيليا فور الانتهاء من التحقيقات، لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها، وأسباب الحادث بشكل تفصيلي.

من جابنه، قال محمد سالم رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصري، إن الوزارة بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الهجوم، مؤكدا إغلاق محيط المحمية، ومنع أنشطة الغوص لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي، لمنع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة من الهجمات.

ولفت سالم، في تصريحات محلية إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الهجوم طبيعي وليس سلسلة من الهجمات، كالتي حدثت في 2010، وأسفرت عن مقتل سائحة، وإصابة 4 آخرين، وكشفت النتائج وقتها، أن القرش تغذى على خراف نافقة، ألقيت من أحد المراكب بالمياه الإقليمية المصرية، ما جعله يسعى للمزيد.

ولفت رئيس جهاز حماية الطبيعة، إلى أن قرار صيد السمكة والبحث عنها، سيكون بناء على التحقيقات والدراسات التي ستجرى، مؤكدا أن وجود أسماك القرش بالشواطئ المصرية، أمر طبيعي، وليست أسماك دخيلة على الطبيعة المصرية.