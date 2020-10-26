شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد جراحة القسطرة لفتح شرايين القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد مشاكل القلب بمعدل سريع، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر، عملية القسطرة هى إجراء جراحي لاستعادة تدفق الدم عبر الشريان وفتح شرايين القلب المسدودة عادة ما يقوم الأطباء بهذا الإجراء بعد الإصابة بنوبة قلبية ويستخده هذا الإجراء لتقليل ألم الصدر الناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، أثناء عملية القسطرة يستخدم أخصائي القلب قسطرة بالون صغيرة يتم إدخالها في وعاء دموي مسدود للمساعدة في توسيعه وتحسين تدفق الدم إلى القلب ، واكد خبراء الصحة إن إجراء قسطرة في غضون الساعات الأولى بعد الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن يقلل من خطر حدوث مضاعفات وحتى الموت.

وبعد الإجراء ، يجب على المريض الحفاظ على نمط حياة صحي للقلب وتناول الأدوية كما يصفها الطبيب، يستطيع العديد من المرضى العودة إلى المنزل في اليوم التالي لعملية القسطرة يجب أيضًا أن يكون قادرًا على استئناف عمله أو روتينه الطبيعي في الأسبوع الذي يلي الإجراء.

ووفقا للتقرير لا يعني إجراء علمية القسطرة أن مرض القلب سيختفي ، على الرغم من أنه يزيد بشكل كبير من تدفق الدم عبر الشريان التاجي المتضيق أو المسدود سابقًا ومع ذلك ، ربما تكون عملية القسطرة قد عززت بشكل كبير قدرة الأطباء على تحسين نوعية الحياة وتقليل الوفيات لدى ملايين الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

Advertisements

وأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم لكن الخبر السار هو أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل فرص إصابتك بنوبة قلبية.

كيف تحافظ على صحة قلبك؟

ممارسة الرياضة يوميًا: تأكد من الحفاظ على لياقتك ونشاطك من خلال اختيار الأنشطة التي تساعدك في الحفاظ على صحة قلبك جرب الجري والسباحة والتمارين الرياضية والركض واليوجا أو حتى ركوب الدراجات. تمرن لمدة نصف ساعة على الأقل كل يوم أيضًا ، لا تنس أن تنام جيدًا ليلاً.

تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا: انتبه لما تأكله تدرب على الأكل النظيف حاول زيادة تناولك للفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات الإقلاع عن الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والدهنية والسكرية والمالحة حاول أن تتناول الدهون الصحية والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.