شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يسبب الجزر الحساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لأي شخص أن يكون لديه حساسية تجاه أي طعام تقريبًا سواء الحليب أو البيض والسمك والسودانى، ولكن الغريب ان هناك حساسية من الجزر، فعلى الرغم من احتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية إلا أن هذه الخضروات الجذرية يمكن أن تسبب أيضًا تفاعلات حساسية خطيرة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي للجزر أحد عناصر متلازمة حساسية الفم ، والتي تُعرف أيضًا باسم متلازمة حساسية حبوب اللقاح، حيث يعاني الشخص المصاب بهذه المتلازمة من حساسية تجاه حبوب اللقاح في بعض الفواكه والخضروات والمكسرات النيئة، إذا كان الشخص يعاني من حساسية شديدة من الجزر ، فقد يكون رد فعلهم خطيرًا ، خاصةً إذا لامست الخضار النيئة.

وقد يلاحظ الشخص المصاب بهذه الحساسية الأعراض بعد تناول الجزر النيء، و يميل الجزر المطبوخ إلى إحداث المزيد من ردود الفعل الطفيفة ، لأن عملية الطهي تكسر المواد المسببة للحساسية، يمكن أن تتراوح أعراض حساسية الجزر من خفيفة إلى شديدة ، ولكن من المحتمل أن تكون خفيفة.

تشمل الأعراض النموذجية ما يلي:

1:حكة في اللسان أو الفم أو الشفتين أو الأذنين أو الحلق.

2:تورم في منطقة الفم.

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3:شعور خشن في الحلق.

4:قشعريرة.

5:مشاكل في التنفس.

6:تورم الجلد.

7:سعال.

8:العطس.

9:سيلان الأنف.

10:ضيق في الصدر.