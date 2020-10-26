شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التعرق الشديد عديدة وأبرزها مرض السكر والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسباب التعرق الشديد عديدة بعضها طبيعياً والآخر مرضياً، والتعرق هو وظيفة من وظائف الجسم تتضمن التمثيل الغذائي وتنظيم درجة الحرارة والمستويات الهرمونية وتدفق الدم على الجلد وعوامل أخرى مختلفة يمكن أيضًا أن تحدث بسبب مشاكل طبية أو نفسية، حيث قد يتعرق البعض عندما يشعرون بالحرج، في هذا التقرير نتعرف على أسباب التعرق الشديد، بحسب موقع " medexpress".



اسباب التعرق الشديد

اسباب التعرق الشديد

اسباب التعرق الشديد عدة، حيث يمكن أن يظهر التعرق المفرط في عدة أشكال، ويجعلك تفهم حقًا عدد الغدد العرقية الموجودة في جسمك اعتمادًا على أعراض التعرق ، يمكن أن يحدث التعرق الزائد بسبب أي شيء من انخفاض نسبة السكر في الدم إلى الحمل إلى مشاكل الغدة الدرقية إلى الأدوية.

مرض فرط التعرق البؤري الأساسي

هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للتعرق المفرط، وفقًا لمايو كلينك يشير "البؤرة" في الاسم إلى النقاط المحورية في الجسم حيث يظهر العرق بشكل طبيعي، مثل الإبطين والوجه يتجلى بشكل عام في شكل فائض متماثل من العرق على الجسم (على سبيل المثال ، ينتج عن كل من راحتي اليدين أو باطن القدمين أو جانبي الفخذ الكثير من العرق). ولا تقلق - فهذه ليست علامة على العصبية أو مرض خطير.

وهي مشكلة منقولة وراثيًا في الجهاز العصبي تنتج رد فعل للعرق عندما لا تكون هناك حاجة إليه بالفعل.

الحمل

من الشائع أن تلاحظ النساء الحوامل زيادة في كمية التعرق هذا لأنه أثناء الحمل، يمكن للمرأة أن تعاني من تغيرات هرمونية، وزيادة تدفق الدم، ومستويات أعلى من التمثيل الغذائي، وكل ذلك يؤدي إلى تعرق أكثر قليلاً من المعتاد.



اسباب التعرق الشديد

مشاكل الغدة الدرقية

هذا سبب محتمل آخر للعرق الزائد بين النساء الحوامل: يؤدي الحمل إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية لدى بعض النسا ، والذي يرتبط بارتفاع مستويات العرق يمكن أن تفعل الشيء نفسه لغير الحوامل أيضًا.

فرط نشاط الغدة الدرقية يعني أن الغدة الدرقية ، التي تلعب دورًا كبيرًا في التلاعب بمعدل الأيض في الجسم ، تنتقل إلى حالة مفرطة ، وتنتج مستويات زائدة من هرمونات التمثيل الغذائي هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3).

سيكون رد فعل جسمك على مستويات الهرمون هذه هو التسريع في الأساس بكل معاني الكلمة: ستدفع جميع أنظمتك للعمل بجد بشكل لا يصدق.

لكن التعرق لن يكون المظهر الوحيد لذلك؛ غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية أن الحالة مصحوبة بفقدان سريع للوزن، وعصبية، وارتعاش ، وتعب وسرعة ضربات القلب ، حيث يحاول جسمك التأقلم مع "الدفع" الهرموني.

فترة ما قبل انقطاع الطمث

فترة ما قبل انقطاع الطمث - الفترة الزمنية التي تسبق دخول المرأة إلى سن اليأس مباشرة وتوقف الدورة الشهرية - تسبب التعرق لنفس سبب الحمل: يتفاعل الجسم مع المستويات الهرمونية المتغيرة ومع ذلك ، فإن الهبات الساخنة لانقطاع الطمث معروفة على نطاق واسع أكثر من الهبات الساخنة تحت الإبط.

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تؤثر التغيرات في هرمون الاستروجين تأثيرًا مباشرًا على إعدادات التحكم في درجة حرارة الجسم، وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لاحمرار الجلد والحاجة إلى تبريد درجة حرارة الجسم الأساسية.

مرض السكري

هناك ثلاث طرق قد يعاني بها مرضى السكري من التعرق الزائد: واحدة استجابةً لانخفاض نسبة السكر في الدم، وواحدة تتعلق بالطعام ، وواحدة تحدث فقط في الليل.

الأول هو مثل هذه الأعراض الثابتة التي تحذر مرضى السكر من التحقق من العرق كمؤشر على أن نسبة السكر في الدم لديهم بدأت في الانخفاض إلى مستويات غير مقبولة ؛ يُشار إلى محفز الجهاز العصبي للتعرق بانخفاض مستويات السكر في الدم. أما النوع الثاني فهو نادر ويسمى "التعرق المذاق" لعلاقته الحصرية بالطعام إنه مرتبط بمرضى السكري الخطرين الذين قد يكونون قد عانوا من تلف الأعصاب ، ويحدث حصريًا حول الطعام ، ويقتصر على الرأس والرقبة.

والثالث هو "التعرق الليلي" المخيف، أو فرط التعرق الليلي. وهي لا تتعلق بمرض السكري فقط.

تربط الأبحاث أيضًا التعرق الليلي بانقطاع التنفس أثناء النوم أو الالتهابات أو المشاكل الهرمونية ، من بين احتمالات أخرى لكنها بالتأكيد مشكلة لمرضى السكر ، وتميل إلى أن تكون إشارة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب تنظيم الأنسولين في الجسم في الليل.



اسباب التعرق الشديد

الأدوية

إذا كنت تتناول أدوية معينة ، فقد تكون سبب سر التعرق لديك. هناك فئة من الأدوية تعرف باسم التعرق ، مما يعني أنها تسبب التعرق المفرط لدى بعض الأشخاص لدى الجمعية الدولية لفرط التعرق قائمة شاملة بهذه الأدوية ، والعديد منها غير مرتبط بالتعرق في التفكير الشائع - ولهذا من المهم التحقق بعناية من الآثار الجانبية المحتملة في نصائح الأدوية.

تتضمن القائمة بعض أدوية الألم وضغط الدم وأدوية القلب والأوعية الدموية والعلاج الكيميائي والعلاجات الهرمونية وأي شيء يستهدف جهاز الغدد الصماء وبعض المضادات الحيوية.

القلق

عندما تشعر بالقلق، تتعرق يتم تثبيت استجابة الذعر في الجسم لإنتاج العرق الزائد في حالة وجود شيء يهددنا.

"هرمونات الإجهاد تجهز الجسم للعمل الفوري من خلال تغيير طريقة عمل الجسم عند إدراك الخطر جزء من هذا التغيير يشمل زيادة التعرق بحيث يمكن التخلص من ماء الجسم من خلال الجلد بدلاً من الكلى - بحيث لا يكون لديك للتوقف عن التبول في خضم الدفاع عن نفسك أو الهروب من الأذى.

يتسبب جزء آخر من أفعال الاستجابة للضغط في زيادة التنفس ومعدل ضربات القلب لنقل الدم إلى الأجزاء الأكثر أهمية لاتخاذ إجراءات طارئة وبعيدًا عن تلك التي ليست كذلك.

يؤدي هذا التنفس المتزايد وعمل التحويل إلى زيادة درجة حرارة الجسم. والسبب الثاني لزيادة التعرق هو المساعدة في تبريد الجسم ".

لذلك فإن الأشخاص الذين يعيشون مع القلق هم أكثر عرضة للتعرق كنتيجة مباشرة لهجمات القلق ومسببات اضطراب ما بعد الصدمة والقلق العام.