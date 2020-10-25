رقم صادم جديد.. إيطاليا تسجل 21 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إيطاليا تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، إذ رصدت 21273 حالة و128 وفاة.
وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قال في وقت سابق من اليوم إن الحانات والمطاعم سيتعين عليها الإغلاق في السادسة مساء إضافة لإغلاق تام لدور السينما وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في إطار مجموعة من الإجراءات لمكافحة الجائحة.
وتخطت وفيات المرض في إيطاليا 37 ألفاً، كما تجاوزت الإصابات الإجمالية نصف مليون حالة.
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