كيف تحمي نفسك إذا كنت تعيش مع حالة كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادت حالات الإصابات بفيروس كورونا إلى الزيادة بشكل مقلق الأمر الذي قد نجد أنفسنا مع مريض بكورونا في المنزل نفسه.

ولحماية أنفسنا من خطر العدوى بكورونا في حالة إصابة أحد أفراد المنزل الواحد بالفيروس، نستعرض في التقرير التالي مجموعة من النصائح والقواعد الهامة التي من شأنها حماية أنفسنا وتقليل فرص الإصابة بالمرض، وفقاً لصحيفة "leggo" الإيطالية.

1-المسافة الآمنة

قواعد السلامة الصحية لتجنب التقاط عدوى الفيروس التاجي من شخص مصاب بسيطة للغاية، أولها الحفاظ على المسافة التباعدية الصحيحة، لذا ينصح بمحاولة إبقاء المريض في غرفة أو في منطقة من المنزل منفصلة عن باقي المكان.

2- تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية

ينصح بتجنب مشاركة المتعلقات الشخصية بين المصاب وبقية أفراد الأسرة، مثل فرش الشعر والأسنان والمناشف والأطباق أو الأكواب، والمناديل، والزجاجات، وحتى التليفون المحمول لا يجب استبداله مع أي فرد آخر من العائلة.

ويفضل استخدام أدوات المرة الواحدة على المائدة، المصنوعة من البلاستيك.

3-تجنب العناق والتقبيل

يجب الامتناع عن معانقة أو تقبيل الشخص المصاب، بالإضافة إلى تقليل دخول الأشخاص الآخرين إلى المنزل الذي يقيم فيه المريض.

Advertisements

4-الكمامات

ينصح بارتداء الكمامات الواقية، حتى في المنزل، خاصة عند الاتصال بالشخص المريض أثناء تقديم الطعام أو الشراب له أو مساعدته في النظافة الشخصية.

كما يجب ارتداء القفازات والتخلص منها بعد الاستخدام ثم غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.

5-غسل الملابس

يجب عدم ملامسة ملابس المريض إلا بعد ارتداء قفازات، ويجب غسلها في دورة غسيل منفصلة أو يدوياً بشكل منفصل عن بقية ملابس باقي أفراد الأسرة.



6-المرحاض

يجب تطهير المرحاض بعد كل استخدام من قبل المريض بالفيروس التاجي بمطهرات كحولية، والمواظبة على نظافة اليدين بغسلها بالماء والصابون، ولكن هذه المرة بفركها لمدة 60 ثانية.