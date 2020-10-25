52 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا.. حصيلة قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، عن تسجيل 52 ألفا و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة.

وكانت البلاد سجلت، السبت، أكثر من 45 ألف إصابة جديدة، بعدما تجاوزت الجمعة عتبة مليون اصابة مؤكدة منذ بدء انتشار الوباء.



وبلغ عدد الوفيات الإضافية بفيروس كورونا المستجد، الأحد، 116 ليرتفع عددها الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء إلى 34 ألفا و761، حسب إدارة الصحة الفرنسية.

واستمرت نسبة الفحوص الإيجابية في الارتفاع، بحيث بلغت، الأحد، 17%، مقابل 16% السبت، و4,5% فقط بداية سبتمبر الماضي.