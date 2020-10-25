قفزة في وفيات كورونا بأمريكا.. وبريطانيا تسجل 19790 إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، إن إجمالي عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى 8 ملايين و553827 بزيادة 83851 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 224221 بعد أن أودى المرض بحياة 828 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19" وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.



ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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على جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 19790 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 حالة وفاة.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة عن 23012 حالة السبت، وانخفض كذلك عدد الوفيات، المسجلة في غضون 28 يوماً من تاريخ الإصابة، قليلاً عن الحالات المسجلة السبت والبالغة 174.