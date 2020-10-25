شكرا لقرائتكم خبر عن استنشاق أول أكسيد الكربون يسبب أعراضا تشبه الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء سواء كانت الحمى والسعال تعني الإنفلونزا أو Covid-19 ، هناك قاتل صامت يسبب أعراضًا مماثلة ويمكن أن يكون كامنًا في منزلك، إنه أول أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة يتم إنتاجه عند حرق الوقود الأحفوري - الفحم أو الزيت الخام أو الغاز الطبيعي بواسطة الأفران أو السخانات المحمولة أو المركبات أو المواقد أو الشوايات أو نطاقات الغاز أو المواقد.

واستنشاق الكثير منه يمكن أن يسممك ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الصداع واضطراب المعدة والدوخة والضعف والقيء وألم الصدر والارتباك ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - محاكاة أعراض الأنفلونزا أو كوفيد- 19 .

وحسب الـ cnn فإن استنشاق تركيزات عالية يمكن أن يجعلك تفقد الوعي أو تقتلك ، خاصة إذا كنت نائمًا أو مخمورًا أو تنتمي إلى مجموعة معرضة بشكل كبير للإصابة بمرض خطير والموت من أمراض وتعرضات مختلفة. يمكن أن يسمم أول أكسيد الكربون حيواناتك الأليفة أيضًا.

وقال الدكتور جيريمي براون، طبيب الرعاية الطارئة ومؤلف كتاب "الإنفلونزا " : مائة عام من البحث عن أكثر الأمراض فتكًا في التاريخ ".

من ناحية أخرى ، فإن أول أكسيد الكربون يسمم الناس عن طريق الالتصاق بالهيموجلوبين ، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الجسم.

وقال براون: "يأتي أول أكسيد الكربون ويطرد الأكسجين من الهيموجلوبين.. وما تبدأ في الحصول عليه هو علامات نقص الأكسجين."

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ويزور أكثر من 20000 أمريكي غرفة الطوارئ سنويًا للتعرض لأول أكسيد الكربون ، ويتم نقل أكثر من 4000 إلى المستشفى ويموت أكثر من 400. نظرًا لأن الكثيرين منهم الآن في المنزل تقريبًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فمن المحتمل بالتأكيد أن أطباء الطوارئ "سيرون تعرضًا أكبر من المعتاد لأول أكسيد الكربون" - خاصةً إذا كان شتاءنا قاسًا ونعتمد أكثر على التدفئة ، كما قال براون.

قال سكوت "أ. دامون"، رئيس الاتصالات الصحية في فرع الربو وصحة المجتمع التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن التسمم غير المقصود "يمكن إيقافه من خلال ممارسة السلوكيات الآمنة.

وقال براون إن التعرض لأول أكسيد الكربون هو نتيجة ثانوية للاحتراق غير الكامل - عندما يتم تسخين الزيت في الأجهزة أو المركبات ولكن لا يحترق تمامًا كما يمكن أن تؤدي أنظمة التهوية المحجوبة وتشغيل المولدات المحمولة في الأماكن الضيقة أو على متن قوارب بدون تهوية مناسبة إلى التراكم.

ما هو مصدر أعراضك؟

إذا كنت تعاني أنت أو عائلتك من أعراض خفيفة وكان التسمم بأول أكسيد الكربون ممكنًا ، فإن أفضل رهان لك هو نقل الجميع إلى بيئة آمنة والخضوع لفحص طبي متخصص، خاصة إذا كنت تنتمى إلى مجموعة عالية الخطورة .

لكن هل يمكن أن تكون الأنفلونزا؟ إن تلقيك لقاح الإنفلونزا لا يضمن عدم إصابتك بالأنفلونزا لأن لقاحات الإنفلونزا، حتى عندما تتطابق مع الفيروسات المنتشرة ، تقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 40٪ إلى 60٪ .

وقال براون إن عملية الإزالة ستسمح لأطباء الرعاية الطارئة بمعرفة ما إذا كنت مصابًا بـ Covid-19 أو الأنفلونزا أو التسمم بأول أكسيد الكربون.