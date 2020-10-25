شكرا لقرائتكم خبر عن فترة عزل وتعقب فيروس كورونا قد تنخفض إلى 7 أيام فقط ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس فريق أطباء ببريطانيا فكرة تقليص فترة العزل من 14 يومًا إلى ما بين 7 و 10 أيام بعد مخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين يتبعون القواعد،ويضطر الأشخاص المصابون بفيروس كورونا إلى عزل أنفسهم لمدة لا تزيد عن 7 أيام وسط مخاوف بشأن مستويات الامتثال العام لنظام الاختبار والتتبع، ووفقًا لصحيفة صنداي تلجراف ، من المفهوم أن المسؤولين في فريق عمل Covid-19 التابع للحكومة البريطانية يدرسون القضية لتقليل فترة العزل الحالية لمدة أسبوعين إلى ما بين 10 أيام وأسبوع، وتأتي هذه الخطوة - التي لن تنطبق على أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض - وسط استياء متزايد من أداء النظام من الوزراء والنواب.



فترة عزل كورونا قد تنخفض إلى النصف

وتم الإبلاغ عن الفترة الزمنية التي يحتاج فيها الأشخاص المصابون بفيروس كورونا إلى العزل إلى النصف بشكل كبير، ويقال إن فريق رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس فكرة خفض فترة العزلة من 14 يومًا إلى ما بين سبعة وعشرة أيام.

وذكرت صحيفة التليجراف، أن مراجعة فترة العزل الذاتي التي استمرت 14 يومًا "مستمدة من المخاوف المتزايدة بشأن عدم كفاية عدد الأشخاص الذين يتبعون القيود الحالية في البلاد".

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وتنص القواعد على أن أي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ Covid-19 يُطلب منه عادةً عزل نفسه لمدة 10 أيام على الأقل، بينما تنطبق فترة 14 يومًا على أولئك الذين يعيشون مع شخص مصاب بأعراض، أو طُلب منهم عزل أنفسهم عن طريق الاختبار.