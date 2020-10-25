أيرلندا تعلن موعد بدء التلقيح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الأيرلندية، أنها تتوقع أن تبدأ عملية تلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا كورونا قبل أبريل 2021.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في حديث لإذاعة "RTE" الأحد: "أشعر أننا إلى جانب الحكومة بتفاؤلها المتزايد بأن تتم المصادقة على لقاح ضد الفيروس في غضون شهرين".



وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه "قد يبدأ التلقيح "في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".

وسجلت أيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة.