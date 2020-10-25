القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الأيرلندية، أنها تتوقع أن تبدأ عملية تلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا كورونا قبل أبريل 2021.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في حديث لإذاعة "RTE" الأحد: "أشعر أننا إلى جانب الحكومة بتفاؤلها المتزايد بأن تتم المصادقة على لقاح ضد الفيروس في غضون شهرين".
وأضاف فارادكار أن الحكومة تأمل في أنه "قد يبدأ التلقيح "في النصف الأول أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".
وسجلت أيرلندا حتى الآن 56108 إصابات بفيروس كورونا بينها 1882 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيرلندا تعلن موعد بدء التلقيح ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.