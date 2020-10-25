إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 42.76 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 42.76 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و150560.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 224980 وفيات و8608235 إصابة.