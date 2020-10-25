شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: أمريكا استخدمت متجر جوجل لزرع «برامج تجسس» في الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف سفير الصين في القاهرة، لياو تشانج، الاتهامات الأمريكية لبلاده حول أمن المعلومات بالكاذبة، مضيفا أن السياسيين الأمريكيين «متمرسين في تلفيق الأكاذيب، وأن وكالة الأمن القومي الأمريكية لسنوات عديدة كانت تتجسس على التطبيقات الاليكترونية العالمية».
وأضاف السفير خلال مؤتمر صحفي افتراضي، الأحد، أن «أمريكا استخدمت تطبيق متجر جوجل لزرع برامج تجسس وكسر الشفرات في الهواتف المحمولة وذلك للحصول على المعلومات الخاصة، وقال: حتي الان لم يتم اتهام أي من الشركات الصينية باية حوادث ترتبط بأمن المعلومات».
وأكد أن بلاده تقف ضد ممارسة التسييس تجاه تكنولوجيا الجيل الخامس، موضحا أن ذلك يتعارض مع مبدأ المنافسة العالمية.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات العالمية المعروفة قد تقدمت للتسجيل في معرض الصين الدولي للاستيراد والذي يتم الاستعداد له حاليا ،مؤكدا أن هناك استعدادات لاستقبال 500 شركة على مستوي العالم.
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