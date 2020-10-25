شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شاركت الدكتورة إسراء عبدالسيد أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس ومدير معهد كونفشيوس بالجامعة، في منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020 والمؤتمر التأسيسي لتحالف منتدى آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات، الأحد، باعتبارها الممثل الوحيد لقارة أفريقيا. تناول المؤتمر سبل التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادئ وبقية دول العالم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأقيمت فاعلياته بجامعة مكاو بجمهورية الصين الشعبية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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