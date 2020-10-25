شكرا لقرائتكم خبر عن كبير علماء الأوبئة فى الصين يقلل من أهمية الاختبارات الجماعية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبير علماء الأوبئة في الصين إن اختبارات فيروس كورونا Covid-19 على مستوى المدينة غير ضرورية، لأن المزيد من الاختبارات المحدودة يمكن أن تكون كافية لوقف انتشار المرض، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أجرت مدينة تشينجداو الشرقية 11 مليون اختبار لفيروس كورونا في غضون 5 أيام فقط، بعد ربط 12 حالة جديدة بمستشفى محلي، ولم تكشف الاختبارات عن أي حالات جديدة.



الاختبارات الجماعية ليست ضرورةية

وقال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة بمركز الصين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لصحيفة تشاينا نيوزويك وفقا لموقع "SCMP" إن مدينة "تشيندداو لديها العزم على القيام بذلك، وقال إن انتقال العدوى سيقتصر على محيط المستشفى ، وأن الاختبارات أجريت لأسباب غير علمية.

وأجريت اختبارات أخرى على مستوى المدينة في بكين وعدد آخر من المدن بعد ظهور مجموعات محلية، لكن وفقا لخبير الأوبئة قال إنه سيكون كافيا لإجراء اختبارات في المناطق التي ظهرت فيها حالات جديدة، مضيفا أن بكين، التي شهدت تفشيًا محليًا مرتبطًا بسوق للمواد الغذائية بالجملة في يونيو، قررت اختبار 20 مليون شخص على الرغم من معارضة الخبراء.

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وسيطرت الصين على الوباء من خلال عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية والتتبع الصارم للمخالطين والحجر الصحي، لكن خبير الأوبئة قال إن توخي الحذر مطلوب عند الانفتاح على بقية العالم.

وقال: "بالنسبة للدول الأوروبية والأمريكية، فإن الدعوة للانفتاح أمر مفهوم لأن وضع الوباء لديهم خطير للغاية، إذا فتحنا ذلك، فسيتم القضاء على جميع الجهود السابقة".