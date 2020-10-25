شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف تأثير الإصابة بكورونا على الوظائف العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الباحثون أن تلف الدماغ قد يكون أحد الأعراض الطويلة لفيروس كورونا، والتي تعرف باسم ظاهرة " Long Covid ، حيث يظهر بعض الناجين ضعفًا في الوظائف العقلية، ووجدت دراسة بريطانية وفقا لما نشرته جريدة " mirror"، أن أدمغة بعض الناجين من Covid-19 تتراوح تتأثر بشكل كبير، ووجدت نتائج اختبار كبير في القدرات الإدراكية للأشخاص أن المصابين بفيروس كورونا سجلوا درجات أسوأ من أولئك الذين لم يصابوا بالمرض - وحتى الضحايا الذين تعافوا في المنزل مع أعراض خفيفة فقط تأثروا، ويعتقد العلماء أن الإعاقة العقلية قد تكون أحد أعراض ما يسمى الآن Long Covid.



تاثير كورونا على الدماغ

وشهد البحث ، الذي قاده الدكتور آدم هامبشاير من إمبريال كوليدج بلندن ، فريقًا يحلل نتائج الاختبارات المعرفية لـ 84285 شخصًا شاركوا في دراسة تسمى اختبار الذكاء البريطاني العظيم، حيث عانى المرضى الأكثر تضرراً الذين شاركوا في المشروع التعاوني مع برنامج BBC Two Horizon من انخفاض قدره 8.5 نقطة في معدل ذكائهم.

ووجد فريق من إمبريال كوليدج وجامعة كامبريدج وجامعة شيكاغو وجامعة كينجز كوليدج لندن، أيضًا أن الناجين من Covid-19 الذين كانوا في العناية المركزة يعانون من مشاكل عقلية أكثر حدة.

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ووجدت الدراسة أن ضحايا فيروس كورونا سجلوا نتائج سيئة في اختبارات المنطق، ومعنى الكلمات والتوجه المكاني والحفاظ على الانتباه ومعالجة عواطفهم، حتى الأشخاص الذين بدا أنهم تعافوا تمامًا، بما في ذلك أولئك الذين لم يعودوا يبلغون عن الأعراض ولا يعانون من صعوبة في التنفس - أظهروا "عجزًا معرفيًا كبيرًا".

وخلص التقرير إلى أن اختباراته التفصيلية والاستبيان الذي ملأه المشاركون يدعمان مخاوف من أن "هناك عواقب معرفية مزمنة للإصابة بـ Covid-19".

كما أن الأفراد الذين تعافوا من Covid-19 المشتبه به أو المؤكدة يكون أداءهم أسوأ في الاختبارات المعرفية، في مجالات متعددة مما هو متوقع، بالنظر إلى أعمارهم التفصيلية والملفات السكانية.