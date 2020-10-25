شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انخفضت حالات الإنفلونزا بنسبة 98٪ على مستوى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأرقام والتقديرات العالمية تشير إلى اختفاء أو انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإصابة بالأنفلونزا على مستوى العالم في ظل انتشار فيروس كورونا، وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية فعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن معدلات الإنفلونزا قد انخفضت بنسبة 98 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويمكن ملاحظة مدى سرعة انخفاض المعدلات في بيانات "المراقبة" التي جمعتها منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الجريدة فقد بدأ اختفاء الأنفلونزا مع انتشار فيروس كورونا نهاية موسم الإنفلونزا في مارس الماضي.

وقال الدكتور ديفيد سترين، كبير المحاضرين الإكلينيكيين في كلية الطب بجامعة إكستر: "هذا حقيقي ليس هناك شك في أننا نشهد عددًا أقل بكثير من حالات الإصابة بالأنفلونزا."

وهناك نظريات عديدة وراء اختفاء حالات الأنفلونزا:

البعض يزعم أن أن حالات الإنفلونزا لم تختف على الإطلاق، ولكن بدلاً من ذلك يتم تسجيلها على أنها فيروس كورونا

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وقالت الدكتورة إليزابيتا جروبيلي، عالمة الفيروسات والمحاضرة في الصحة العالمية في جامعة لندن، إن "الإنفلونزا وكوفيد -19 سببهما فيروسات مميزة للغاية، ومن الواضح أن كلاهما يمكن رؤيته تحت المجهر."

وأضافت "لا توجد فرصة للخطأ بين أحدهما والآخر - فجزء من المادة الوراثية الفيروسية من فيروس كورونا لا تشبه المادة الوراثية للإنفلونزا".

وأشارت نظرية أخرى إلى أن وجود فيروس كورونا والذي انتشر في جميع أنحاء العالم ، قد "زاحم'' فيروس الأنفلونزا بطريقة ما، فعندما يصاب شخص بفيروس ما، تقل احتمالية إصابته بفيروس آخر خلال تلك الفترة بسبب شيء يسمى "التداخل الفيروسي".

وقال البروفيسور جيمس ستيوارت، خبير الفيروسات في جامعة ليفربول: "تدخل خلايا الجهاز المناعي تساعد في القضاء على العدوى الأولى، وإذا ظهر فيروس آخر، فستقاومه الاستجابة نفسها".

وأضاف الدكتور جروبيلي: "الفيروسات كائنات طفيلية بمجرد دخولهم الخلية، لا يريدون أن تتنافس الفيروسات الأخرى معها لذا فإن الفيروس الموجود بالفعل في الجسم سوف يطرد الطفيلي الآخر بشكل فعال.