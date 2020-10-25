الصحة العالمية: عدد إصابات قياسي جديد بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أنه تم تسجيل عدد إصابات قياسي جديد بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، لليوم الثالث على التوالي.
وكشفت الإحصاءات العالمية التي أعدّتها منظمة الصحة، أنه تم تسجيل 465,319 إصابة، السبت، مقابل 449,720، الجمعة، و437,247، الخميس.
وأضافت أن هذا العدد لا يعكس وحده فكرة دقيقة عن وضع الوباء ما دام يتأثر بتكثيف الفحوص في بعض الدول.
وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس، الجمعة، من أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه "لحظة حاسمة" في مكافحة جائحة (كوفيد-19)؛ إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.
وقال "نحن في لحظة حاسمة من الوباء، خصوصا في النصف الشمالي" من الكرة الأرضية.
وأضاف "الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابات (كوفيد-19) وهذا يعني أن وحدات العناية المركزة توشك أن تبلغ طاقة استيعابها القصوى أو أنها بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر".
وحذّر من أن "الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير".
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