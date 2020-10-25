إسبانيا تواجه كورونا بإعلان حالة الطوارئ الثانية.. الحركة مقيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الثانية على مستوى البلاد من أجل وضع الأساس القانوني اللازم لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه تم إعلان حالة التأهب، وهي ثالث أعلى مستوى من الطوارئ الوطنية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في مدريد.
ودخل ذلك الإجراء حيز التنفيذ، الأحد، وسيظل ساريا لمدة أسبوعين على الأقل. وسيحتاج أي تمديد آخر لموافقة برلمانية، وفقا للدستور.
وقال سانشيز إنه يأمل في أن يكون قادرا على تمديد حالة الطوارئ بمساعدة البرلمان، مشيرا إلى "أوروبا وإسبانيا في وسط الموجة الثانية".
وبموجب حالة الطوارئ، يمكن للحكومة أن تقيد حرية الحركة لأفراد الشعب.
وفرضت إسبانيا حالة الطوارئ الأولى بين 14 مارس و20 يونيو الماضيين، وفرضت إغلاقا صارما.
وفي هذه المرة، سيكون للأشخاص حرية أكبر في مغادرة منازلهم، لكن سيتعين عليهم الالتزام بحظر التجوال الليلي بين الساعة 11 مساء والساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.
وتنطبق تلك الترتيبات على كافة أنحاء البلاد تقريبا عدا جزر الكناري.
وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة في غرب أوروبا.
وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من مليون إصابة، وتوفي ما يقرب من 35 ألف شخص بسبب مرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا.
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