القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خبيرة التغذية الروسية، سفيتلانا فوس أن "فيليه الدجاج" مفيد للصحة، وأن هذا النوع من اللحوم مثالي لتقوية جهاز المناعة. وكتبت أخصائية التغذية على صفحتها عبر موقع "أنستقرام": "يعد الدجاج أحد أفضل مصادر البروتين"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت إلى أن البروتين بالتحديد يحتاجه الشخص للحصول على الأحماض الأمينية التي تشارك في بناء العظام والعضلات والجلد وعناصر الدم والدماغ والأنسجة الأخرى. وأوضحت خبيرة التغذية أن نقص الأحماض الأمينية يؤثر على جهاز المناعة البشري. وقالت فوس: "مع نقص أي من الأحماض الأمينية، فإن خلايانا المناعية، التي تصنع الجلوبولين المناعي، لا تستطيع ببساطة إنتاجها بالكمية المطلوبة للاستجابة المناعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا النوع من اللحوم يقوي المناعة.. احرص على تناوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.