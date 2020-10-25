دراسة تؤكد: "فيتامين أ" يساعد على إنقاص الوزن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء نمساويون من جامعة فيينا الطبية أن "فيتامين أ" له خصائص متعلقة بحرق الدهون، إذ إنه يحول الدهون البيضاء إلى دهون بنية في درجات الحرارة الباردة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "ميديكال إكسبرس" أنه أثناء الطقس البارد يبدأ الجسم في زيادة احتياطياته من "فيتامين أ" مما يؤدي إلى تكوين الدهون البنية، فيزيد من نشاط التمثيل الغذائي واستهلاك الطاقة.



وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من الدهون البيضاء في جسم الإنسان تميل إلى التراكم على الجانبين، في الفخدين والبطن.

وقال العلماء: "تظهر نتائجنا أن (فيتامين أ) يلعب دوراً مهماً في وظيفة الأنسجة الدهنية ويؤثر على استهلاك الطاقة".

ومع ذلك حذروا من تناول كميات كبيرة من "فيتامينات أ"، خاصة إذا لم يصفها الطبيب، مشيرين إلى أنه من المهم أن تدخل المادة الجسم في الوقت المناسب وفي الخلايا الصحيحة.