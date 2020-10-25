هذه اللحوم الأكثر فائدة لتقوية المناعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 05:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

يهتم أخصائيو التغذية في هذه المرحلة الحساسة مع اجتياح فيروس كورونا العالم بإعطاء النصائح الأساسية لتقوية المناعة من خلال اتباع أنظمة غذائية صحية لمكافحة الفيروس.

ويوضح الخبراء أن التغذية الصحية المتنوعة والمتوازنة والنوم الجيد والتمارين الرياضية هي عناصر أساسية من أجل تقوية الجهاز المناعي.

ويتولّى جهاز المناعة مسؤولية الدفاع عن الجسم ضّد الأمراض والعدوى التي تسبّبها الكائنات الحيّة الدقيقة. ويمكننا عبر اتّباع مجموعة من النّصائح الصحيّة والغذائيّة تقوية جهازنا المناعي وتعزيز مقاومته للأمراض والعدوى.

وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسؤول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.

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قالت أخصائية التغذية، سفيتلانا فوس، إن فيليه الدجاج مفيد للصحة، كما ات هذا النوع من اللحوم مثالي لتقوية جهاز المناعة.

وكتبت أخصائية التغذية على صفحتها على Instagram ، يعد الدجاج أحد أفضل مصادر البروتين. وأشارت فووس إلى أن البروتين بالتحديد يحتاجه الشخص للحصول على الأحماض الأمينية التي تشارك في بناء العظام والعضلات والجلد وعناصر الدم والدماغ والأنسجة الأخرى.

وأوضحت خبيرة التغذية أن نقص الأحماض الأمينية يؤثر على جهاز المناعة البشري.

وقالت فوس: “مع نقص أي من الأحماض الأمينية، فإن خلايانا المناعية، التي تصنع الغلوبولين المناعي، لا تستطيع ببساطة إنتاجها بالكمية المطلوبة للاستجابة المناعية”، حسب موقع “ناتشون نيوز”.