هل يتحور كورونا ليصبح أكثر خطورة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عالم الفيروسات في معهد "جامالي" الروسي، فيكتور زويف، إن فيروس كورونا المستجد، سوف يتحور، لكن من الصعب الآن تحديد درجة الخطورة.

وأضاف زويف لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أنه من الضروري الاستعداد لأي تطور للأحداث، حتى لا نصطدم بالظروف غير المتوقعة، لأننا لا نعلم ما إذا كان سيصبح الفيروس أكثر خطورة على البشر أم لا.

وتابع: "بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، فإنه سيكون عرضة للتغييرات".

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه لم يمر وقت طويل منذ ظهور فيروس كورونا لكي يستخلص الباحثون استنتاجات مهمة حول الفيروس، مضيفا: "لقد تعاملنا مع هذا العامل الممرض لمدة 10 أشهر، هذا وقت قصير للغاية. هناك أسئلة أكثر من الإجابات".

ويعتقد عالم الفيروسات أيضًا أن الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا قد يستقر بحلول صيف عام 2021.