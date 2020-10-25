سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الأحد في السوق الموازية على نحو كبير وسط تراجع الطلب وانخفاض المضاربات.

ووفق وسائل إعلام محلية، سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعا ملحوظا مقابل الجنيه السوداني بدعم قرار إعلان خروج السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء 225 جنيها مقابل 250 في تعاملات السبت.

ولا يزال سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسادت حالة من الارتباك لدى السوق الموازية للنقد بعد إعلان الحكومة عزمها تعديل أسعار الصرف.

ووقع السودان والبنك الدولي في الخرطوم، الجمعة، اتفاقا تحصل بموجبه الحكومة السودانية على منحة قدرها 370 مليون دولار.

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اليورو والإسترليني

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 265 جنيها، بينما جاء سعره على شاشات تداول البنوك عند 61.15 جنيه للشراء، و61.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية الموازية، نحو 285 جنيها، بينما في بنك السودان المركزي ارتفع إلى 72.21 جنيه للشراء، و 72.57 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية 61 جنيها، فيما سجل في البنوك نحو 14.67 جنيه للشراء، و 14.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، نحو 63 جنيها في السوق السوداء، بينما استقر على شاشات تداول بنك السودان المركزي بلغ 14.97 جنيه للشراء، و 15.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق غير الرسمية عند 644 جنيها، وفي البنوك 179.78 جنيه للشراء، و 180.68 جنيه للبيع.