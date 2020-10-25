سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع الدولار مجددا مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية "السوداء" اليوم الأحد، فيما استقر السعر لدى البنوك، ومكاتب الصرافة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء 6500 ليرة للبيع و 6400 ليرة للشراء ،مقابل 6800 للشراء، و6900 للبيع، السبت.

وعادة ما يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية تغيرات متسارعة، حسب المناطق .

ودفع انهيار الليرة اللبنانية التضخم إلى 120.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في بلد يعتمد بكثافة على الواردات لكنه ينتج القليل من السلع.

و أشارت تقديرات الأمم المتحدة في مايو أيار إلى أن عدد السكان الذين يعيشون في الفقر، أو على أقل من 14 دولارا يوميا، في لبنان ارتفع إلى مثليه في العام الماضي وبلغ 55 بالمئة. وداخل هذه الفئة زاد عدد من يعتبرون في حالة فقر مدقع إلى ثلاثة أمثاله وهو ما يشكل نحو ربع عدد السكان.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يقع المزيد من السكان في براثن الفقر، مما يزيد اتساع واحدة من أكبر فجوات الثروة في المنطقة. وأصبح المزيد من اللبنانيين أكثر تهديدا بفعل التضخم وفي أعقاب انفجار الميناء.

Advertisements

الصرافة

وأبقت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع كحد أقصى.

الدولار في البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار.

ودفعت البنوك، التي قلصت سحب السيولة ومنعت إنفاق العملة الأجنبية، للمودعين أصحاب الحسابات الدولارية بالليرة اللبنانية بسعر صرف 3900.

لكن قيمة الليرة في الشارع هوت بنحو 80 بالمئة.