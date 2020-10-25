شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترفض الموافقة على ريميديسيفير لعلاج فيروس كورونا رغم موافقة "FDA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت المكسيك الموافقة على عقار ريميديسيفير لعلاج فيروس كورونا، على غرار هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، والتى وافقت على استخدامه يوم الخميس باعتباره أول علاج لفيروس كورونا من إنتاج شركة جيلياد، وذلك وفقا لما ذكرته Reutres ، وقال مسؤول صحي مكسيكي كبير، إن المكسيك لن تتبع بالضرورة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) في الموافقة على عقار Remdesivir المضاد للفيروسات لاستخدامه في مرضى فيروس كورونا COVID-19.

وقال هوجو لوبيز جاتيل، نائب وزير الصحة، إن هيئة الرقابة الصحية في المكسيك، رفضت مرتين بالفعل الموافقة على العقار، مضيفا "ليس لدينا تفويض من هيئة الغذاء والدواء المكسيكية" "Cofepris موضحا، أن الأدلة لا تشير إلى فائدة وفعالية كافية."

وكانت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قد وافقت على عقار ريميديسيفير يوم الخميس، مما يجعله الدواء الأول والوحيد المعتمد للمرض في الولايات المتحدة، كان Remdesivir، الذي تم إعطاؤه عن طريق الوريد، أحد الأدوية المستخدمة لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال نوبته مع فيروس كورونا COVID-19.