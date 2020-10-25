شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا يثير مخاوف حول فعاليته على كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية أن علماء جامعة أكسفورد قاموا بإجراء اختبار لقاح كورونا البريطاني على حوالي 500 شخصاً فقط من كبار السن في بريطانيا، مما أثار تساؤلات حول مدى فعالية اللقاح بالنسبة لقطاع حيوي من السكان وهو كبار السن، وهناك آمال كبيرة في حقنة "ChAdOx" كلقاح كورونا بجامعة أكسفورد، لكن 1000 شخص فقط من بين 10 آلاف شخص تم تجنيدهم في قسم المملكة المتحدة لتجربة أكسفورد تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر تم إعطاء نصفهم اللقاح والنصف الآخر حصلوا على دواء وهمي.

وقال البروفيسور ديفيد ساليسبري، البروفيسور السابق في مجال اللقاحات، إن الأعداد الصغيرة نسبيًا قد لا تكون كافية لتحقيق نتيجة ذات مغزى في تجربة لقاح كورونا على كبار السن.

وتابع قائلاً: "من الواضح، إذا تلقيت 500 لقاح للتو وأعطيت 500 دواء وهمي، وتتطلع إلى رؤية فرق كبير في الحماية بين الاثنين... قد لا تحصل على الكثير من البيانات".

Advertisements

ومع ذلك، أضاف أن النتائج المبكرة تظهر أن كبار السن الذين تلقوا لقاحات Covid طوروا استجابات مناعية جيدة، لذلك يأمل في أن يعمل اللقاح بشكل جيد عند كبار السن وهذه القضية حرجة لأن الفيروس أكثر فتكًا لدى كبار السن.

تزداد احتمالية وفاة شخص يبلغ من العمر 80 عامًا بسبب الفيروس بحوالي 1000 مرة عن الشخص البالغ من العمر 20 عامًا، في حين أن خمس من كل ست وفيات مرتبطة بـ Covid كانت في عمر فوق الـ 70 عامًا.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعطت كيت بينجهام ، رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، إشارة واضحة مفادها أن لقاح كوفيد يستهدف كبار السن، على الرغم من أن اللقاحات غالبًا ما تكون أقل فعالية في تلك المجموعة لأن أجهزتهم المناعية تميل إلى الاستجابة بقوة أقل.

وأطلقت أكسفورد تجارب موازية في البرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة - لكن "التجربة" الأمريكية فقط هي التي تسجل لمن هم فوق 65 عامًا.