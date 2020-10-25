شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لقاح فيروس كورونا لموظفى هيئة الصحة البريطانية فى غضون أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية، أن موظفى هيئة الصحة البريطانية NHS سيحصلون على لقاح ضد الفيروس التاجي في غضون أسابيع ''مما أثار الأمل في البريطانيين المنهكين من عمليات الإغلاق الواسعة"، ووفقا لتقرير جريدة " Mirror" البريطانية، أرسل رئيس صندوق NHS رسالة بريد إلكتروني إلى موظفيه يقول فيها إن الخدمة الصحية تستعد لبرنامج تطعيم وطني قبل عيد الميلاد، وسيتم إعطاء اللقاح على جرعتين، بفاصل 28 يومًا.



لقاح فيروس كورونا والأطباء البريطانينن

ووفقا للتقرير، أدخلت الحكومة البريطانية، أيضًا قوانين جديدة من شأنها أن تسمح للبلاد بطرح لقاح حتى بدون عملية موافقة الاتحاد الأوروبي إذا تم العثور على ضربة آمنة قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست، حسبما ذكرت صحيفة Mail on Sunday.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن لقاح فيروس كورونا يجب أن يكون متاحًا هذا العام مع إعطاء الأولوية لموظفي NHS قبل عيد الميلاد، ووفقا للرئيس التنفيذي لمجموعة دودلي NHS Trust قال: "آمل أن يكون لقاح Covid-19 متاحًا لمقدمي الرعاية الصحية في وقت ما في ديسمبر.

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وقال ديفيد ماثيوز ، خبير في علم الفيروسات من جامعة بريستول البريطانية ، والذي قاد البحث ، إن اللقاح "يفعل كل ما كنا نتوقعه، مضيفا أن هذه دراسة مهمة لأننا قادرون على تأكيد أن التعليمات الجينية التي يقوم عليها هذا اللقاح ، والتي يتم تطويرها بأسرع ما يمكن بأمان ، يتم اتباعها بشكل صحيح عند دخولها إلى خلية بشرية.

ووفقا للتقرير، ففقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة هو 854010، ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا 44745.