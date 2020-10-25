شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر من تصاعد وتيرة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت عدد من الدول حول العالم إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات في ألمانيا 10 آلاف شخص، وأبلغت الولايات المتحدة عن 80 ألف إصابة في يوم واحد، ومددت بلجيكا حظر التجول، وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، مدت السلطات حظر التجول لمدة ساعة، وفى ظل تزايد الإصابات حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد متصاعد في الإصابات مما يهدد قدرة الأنظمة الصحية على التكيف ومواجهة كورونا.

وبحسب موقع "ميديكال" أصبح سكان العالم يعيشون حالة من الملل من العزل الاجتماعي والصعوبات الاقتصادية ورفضوا المزيد من القيود وفي مدينة نابولي التي تضررت بشدة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإيطالية ومئات المحتجين.

وفي الولايات المتحدة ، أصبح الفيروس قضية مركزية قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، حيث وعد الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الحاضرين في تجمع حاشد في فلوريدا "سننهي بسرعة هذا الوباء ، هذا الطاعون الرهيب".

أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 79963 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي ، على الرغم من أن عدد الوفيات اليومية قد استقر تقريبًا بين 700 و 800.

وبشكل عام، توفي أكثر من 223000 شخص من COVID-19 في الولايات المتحدة.

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من أن "العديد من الدول تشهد زيادة هائلة في حالات COVID-19 وهذا يؤدي الآن إلى تشغيل المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالقرب من السعة أو أعلى منها".

واضاف: "نحث القادة على اتخاذ اجراءات فورية لمنع وقوع المزيد من الوفيات غير الضرورية".

Advertisements

وردد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) هذه الرسالة، لكن التحركات لإعادة فرض القيود قوبلت باحتجاج في أجزاء من القارة.

وفي نابولي، استجاب مئات المتظاهرين لدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاومة حظر تجول جديد، وإلقاء أشياء على الشرطة وإشعال النار في صناديق القمامة.

تعاني البلاد من أسوأ ركود ما بعد الحرب بعد إغلاق وطني شاق استمر شهرين بسبب واحد من أسوأ حالات تفشي المرض في أوروبا، وكانت السلطات مترددة في تجديد قيود الحجر الصحي الصارمة.

ودخلت ويلز بإنجلترا في إغلاق كامل في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد يوم من إغلاق أيرلندا، بينما تبنت بولندا إغلاقًا على مستوى البلاد أغلق المدارس الابتدائية والمطاعم جزئيًا.

وبعد أن أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تسجل رسميًا مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في وقت سابق من الأسبوع، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الجمعة إن العدد الحقيقي للإصابات من المرجح أن يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا العدد.

وشهدت بلجيكا واحدة من أكثر حالات تفشي المرض فتكًا في أوروبا ووجدت نفسها تعاني من بعض أعلى معدلات الإصابة بالموجة الثانية في أوروبا.