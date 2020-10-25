شكرا لقرائتكم خبر عن شركة برازيلية تنتج اللقاح الروسى "سبوتنيك V" المضاد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أدوية برازيلية إنها وقعت اتفاقية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) لإنتاج لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسي ضد فيروس كورونا COVID-19 ابتداء من النصف الثاني من نوفمبر، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters، وقالت الشركة، إنها ملزمة باتفاقية سرية بعدم إعطاء أي تفاصيل فنية أو علمية، ولكن لا يزال يتعين عليها الحصول على موافقة من وزارة الصحة البرازيلية" Anvisa"

وأوضحت الوكالة، أن هذه هي الاتفاقية الثانية لإنتاج اللقاح الروسي في البرازيل، حيث تم بالفعل اختبار 4 لقاحات أخرى، حيث يتم تطوير اللقاح الروسي من قبل معهد" Gamalya" للأبحاث في موسكو وتسويقه من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF ، والتي دخلت الشهر الماضي أيضًا في اتفاقية مع ولاية بارانا البرازيلية لاختبار اللقاح وإنتاجه.

وقعت ولاية Bahia البرازيلية أيضًا، اتفاقية لإجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح Sputnik V وتخطط لشراء 50 مليون جرعة للتسويق في شمال شرق البرازيل.

ومع ذلك، ليس من الواضح متى يمكن أن يبدأ هذا الاختبار.

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وقالت متحدثة باسم Anvisa إن حكومتي ولايتي بارانا وباهيا Bahia لم تقدما طلبات للموافقة على خططهما لاختبار اللقاح الروسي، ناهيك عن إنتاجه.

قال فابيو فيلاس بوا، وزير الصحة في ولاية Bahia، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومعهد الجمالية "Gamalya"يتعاملان مباشرة مع Anvisa فيما يتعلق ببيانات عن الاختبارات السابقة.

ومع تسجيل أكثر من 5.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل، وهو ثالث أسوأ انتشار بعد الولايات المتحدة والهند، أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ساحة اختبار في السباق لإيجاد لقاح.