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شكرا لقرائتكم خبر عن طفل صينى يخضع لعملية لإزالة دودة حلقية سببت له مشاكل فى التنفس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طفل صينى بعمر 5 سنوات جراحة في الحلق لسحب دودة حية من جسدها، عاشت في حلق الصبي لأكثر من عام ، مما تسبب في إصابته بمشاكل في التنفس والتهاب الحلق المستمر ويعتقد الأطباء أنها وصل إلية بينما كان يشرب الماء الملوث.
وذكرت جريدة الديلى ميل، أنه تم الكشف عن الواقعة بعد أن نقلته أسرة الصبي مؤخرًا لطلب المشورة الطبية في مستشفى مقاطعة شوانججيانج الشعبي في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفل شياو تاو ظل يعانى خلال العام الماضي من صعوبات في التنفس والتهاب الحلق بشكل مستمرو تلقى علاجات مختلفة فشلت جميعها في علاج حالته تمامًا وأثناء فحصه، اكتشف الأطباء دودة حية في القصبة الهوائية ، وهي الأنبوب الذي يربط الفم والأنف بالرئتين.
وتظهر اللقطات العملية اللحظة المثيرة التي قام فيها الجراح بسحب الدودة البنية من حلق الشاب باستخدام زوج من الملقط ويعتقد الأطباء أن الدودة الحية دخلت إلى جسد الصبي بعد أن شرب الماء الملوث.
ونبه الطبيب الأهالي وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى توعية أبنائهم بمخاطر استهلاك المياه الملوثة.
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