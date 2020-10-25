لهذه الأسباب يصاب الأطفال بتقوس الساقين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 03:21 مساءً - منذ دقيقتين

غالباً ما يكون للرضع والأطفال الصغار أرجل مقوسة، ونادرًا ما يكون المرض خطيرًا وعادة ما يختفي من دون علاج عندما يبلغ الطفل 3 إلى 4 سنوات من العمر، وحسب ما ذكره موقع kidshealth فان هناك علامات تدل على الاصابة بتقوس الساقين عند الأطفال.

لا تزعج الساقين المقوسة الأطفال الصغار عادة لأن الحالة لا تسبب الألم أو الانزعاج قد يقلق الآباء بشأن مظهر أرجل أطفالهم ، أو نمط المشي المحرج لكن تقوس الساقين لا تؤثرعلى قدرة الطفل على الزحف أو المشي أو الجري.

في بعض الأحيان ، قد يمشي الأطفال الذين لديهم أرجل مقوسة مع توجيه أصابع القدم إلى الداخل ،ويتم حل هذه المشكلات بشكل عام مع نمو الطفل، إذا استمرت الحالة حتى سنوات المراهقة ، فقد تسبب عدم الراحة في الكاحلين أو الركبتين أو الوركين.

ما الذي يسبب تقوس الساقين؟

عندما يولد الأطفال بأرجل مقوسة ، فذلك لأن بعض العظام كان عليها أن تدور (تلتوي) قليلاً عندما كانت تنمو في الرحم لتناسب المساحة الصغيرة. وهذا ما يسمى الساق الفسيولوجية . يعتبر جزءًا طبيعيًا من نمو الطفل وتطوره.

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عندما يبدأ الطفل في المشي، قد يزيد الركوع قليلاً ثم يتحسن، الأطفال الذين يبدأون المشي في سن أصغر يكون لديهم انحناء ملحوظ أكثر.

في معظم الأطفال ، يتم تصحيح الانحناء الخارجي للساقين من تلقاء نفسه في سن 3 أو 4 سنوات قد تبدو الأرجل منحنية إلى الداخل (الركبتين) عادة ما يتم تقويم الساقين في سن 7 أو 8 سنوات.

معظم الرضع والأطفال الصغار لديهم على الأقل بعض الانحناء الفسيولوجي لأرجلهم، عادة ما يكون تقوس الساقين عند الأطفال الأكبر سنًا بسبب مرض بلونت أو حالة طبية أخرى. يعد مرض بلونت أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين:

1:يعانون من زيادة الوزن.

2:بدأ المشي في سن مبكرة.

3:كان لديك أحد أفراد الأسرة مصاب بهذه الحالة.