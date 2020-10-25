ليبيا تسجل 1639 إصابة بكورونا.. وإغلاق غدامس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ليبيا، الأحد، أكبر حصيلة يومية من أعداد الإصابات بتسجيل 1639 إصابة جديدة، وإغلاق مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 993 إصابة و598 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 56 ألفا و13 شخصا، بينهم 24 ألفا و487 حالة نشطة، ووفاة 795.

وأعلن المجلس البلدي غدامس، جنوب غرب ليبيا مع الحدود الجزائرية، الأحد، غلق مداخل ومنافذ المدينة لمدة زمنية مفتوحة للحد من انتشار وباء كورونا، داخل حدودها، للمرة الثانية خلال عشرة أيام.





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وطالب "بلدي غدامس" في بيان صادر عنه الجهات الأمنية والضبطية، باتخاذ كافة الإجراءات للمساهمة في غلق المدينة والحد من زيادة انتشار الوباء.



وأرجع المجلس البلدي قراره بغلق المدينة، لتمكين لجان الرصد والتقصي من أداء عملها على أفضل حال ومن أجل وضع حد لمساهمة الوافدين للمدينة في زيادة حجم الكارثة، بعد ورود معلومات عن اعتزام البعض إقامة رالي بالمدينة دون التنسيق مع الجهات المحلية.

وكان المجلس البلدي، أعلن في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إغلاق المدينة لمدة ثلاثة أيام، وحظر التجول بها، نظرًا للزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعدم التزام المواطنين المخالطين للحالات الإيجابية بالحجر المنزلي.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1164 يوميًا، إلا أن الإصابات التي سجلتها ليبيا، الأحد، تعد الأعلى على الإطلاق منذ تسجيل أول حالة بـ"كوفيد– 19" في عموم البلاد، مارس/آذار الماضي.