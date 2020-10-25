مرض باركنسون.. الأسباب والأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرض باركنسون هو نوع من الاضطراب العصبي في الدماغ، يؤدي إلى الرعشة والاهتزاز والصعوبة في المشي وعدم التوازن، وصعوبة في الكلام.

وتبدأ أعراض مرض باركنسون في الظهور بشكل تدريجي ومع مرور الوقت قد تحدث تغيرات عقلية وسلوكية وتأثير على الذاكرة وصعوبة النوم،.

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أسباب مرض باركنسون

إلى الآن لم تشر الدراسات إلى السبب للإصابة بمرض باركنسون، ولكن هناك عوامل تساعد على الإصابة بالمرض ومنها ما يلي:

نقص مادة الدوبامين بالدماغ.

الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمعدل أكثر من النساء.

يصاب الإنسان بمرض باركنسون ما بين عمر الـ 50 و60 ويمكن أن يصاب به ما قبل عمر 40 ولكن بنسبة لا تتجاوز 10% من الحالات المصابة.

قد يرتبط الإصابة بمرض باركنسون بالتاريخ الوراثي للمرض في العائلة.

قد يساعد التعرض إلى السموم إلى زيادة معدل خطر الإصابة بمرض باركنسون.

التعرض إلى الإصابات المختلفة في الرأس قد يتسبب في الإصابة بمرض باركنسون.





أعراض مرض باركنسون

حدوث تغيرات صوتية.

إنحناء وضع الظهر.

الإصابة بالارتعاش والاهتزاز.

صعوبة الحركة.

التصلب بالذراعين والساقين.

عدم التوازن والميل إلى السقوط.

التعثر عند المشي.

عدم القدرة على الكلام بالشكل الطبيعي وانخفاض الصوت.

فقدان بعض الحركات اللاإرادية ومنها الابتسام وتحريك اليدين عند المشي، وعدم القدرة على الرمش.

في مراحل متقدمة من المرض يصاب المريض بالمشاكل في الذاكرة والخرف.

الميل إلى الاكتئاب.

مضاعفات مرض باركنسون

الاضطرابات بالنوم.

الصعوبة في المضغ والبلع.

وجود مشكلات في التبول.

الإمساك المتكرر.





علاج مرض باركنسون

بعد تشخيص حالة المريض بإصابته بمرض باركنسون يتم وصف بعض الأدوية التي تساعد على التخفيف من الأعراض ومنها: