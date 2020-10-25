شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: اندماج فيروس الأنفلونزا مع كورونا يزيد من تكاثر الفيروس التاجي 10 آلاف ضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون صينيون من أن موسم الإنفلونزا القادم، يمثل "تهديدًا خطيرًا محتملاً للصحة العامة، حيث يمكن أن تتسبب العدوى المشتركة مع الإنفلونزا في زيادة تكاثر الفيروس التاجي كورونا في الخلايا البشرية بمقدار 10آلاف ضعف في اختبار معمل.

ووفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء صينيون حسب جريدة " SCMP "، أظهرت التجارب المعملية أن فيروس الإنفلونزا A يمكنه تعديل بنية مجموعة متنوعة من الخلايا البشرية في غضون ساعات من الإصابة، ويمكن لفيروس كورونا بعد ذلك الاستفادة من هذه التغييرات لغزو الخلايا بسهولة أكبر والتكاثر بكفاءة أكبر .



العدوى المشتركة للانفونزا وكورونا

وقال الفريق الذي يقوده البروفيسور شو كي من مختبر علم الفيروسات في جامعة ووهان: " إن موسم الإنفلونزا القادم في نصف الكرة الشمالي الذي يندمج مع جائحة كوفيد -19 يمثل تهديدًا خطيرًا محتملاً للصحة العامة".

في الصين، تم حث الناس على أخذ لقاح الإنفلونزا قبل نهاية أكتوبر، وتشترك الإنفلونزا و Covid-19 في بعض الأعراض التي تخشى السلطات الصحية من أنها قد لا تؤدي إلى تعقيد التشخيص فحسب، بل تثير الذعر.

أجرى فريق Xu اختباراتهم على مجموعة من الخلايا البشرية من أجزاء مختلفة من الجسم، إلى جانب فيروس الأنفلونزا A ، تضمنت التجربة أيضًا مسببات أمراض أخرى مثل فيروس الأنف وفيروس سينداي والفيروس المعوي.

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بعد تعريض الخلايا المصابة مسبقًا بهذه الفيروسات لفيروس كورونا الجديد، وجد الباحثون أن فيروس الأنفلونزا أ هو الوحيد الذي يمكن أن يجعل العدوى أسوأ.

حدث هذا في جميع الخلايا البشرية تقريبًا، لكن الأكثر ضعفاً كانت تلك الموجودة على سطح الرئتين، حيث زاد تكاثر الفيروس التاجي بعامل يتراوح بين 1000 و 10 آلاف ضعف ، اعتمادًا على قوة الإصابة بالإنفلونزا.

وقالت الدراسة: "لقد قدمنا ​​أول دليل تجريبي على أن الإصابة المسبقة بفيروس الأنفلونزا A تعزز بقوة دخول فيروس -CoV-2 والإصابة في الخلايا والحيوانات المصابة".

في وقت سابق من هذا العام في ووهان - المدينة الواقعة بوسط الصين حيث تم اكتشاف الفيروس التاجي لأول مرة في نهاية العام الماضي - وجد الأطباء العديد من حالات العدوى المشتركة بين المرضى ذوي الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة.

استخدم الباحثون في تجاربهم نسخًا مختلفة من فيروسات الإنفلونزا A بما في ذلك H1N1 و H2N3، كان الأول مسؤولاً عن الوباء الذي أودى بحياة ما يصل إلى 50 مليون شخص حول العالم في عام 1918 ، بينما تسبب الثاني ، المعروف أيضًا باسم إنفلونزا هونج كونج ، في تفشي المرض الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو مليون إلى 4 ملايين شخص في عام 1968.

قال الباحثون إنه في حين تم العثورعلى جميع سلالات الإنفلونزا تعمل مع فيروس -CoV-2، فإن الآلية التي تسبب زيادة النسخ المتماثل لا تزال غير واضحة، لكنهم حددوا شريحة جينية من فيروس الأنفلونزا أ قد تلعب دورًا مهمًا في مساعدة نسخ الفيروس التاجي داخل الخلية المصابة، وقالت الدراسة: "التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة مفيدان في حماية الناس من هجمات أي من الفيروسات أو كليهما".