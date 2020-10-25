شكرا لقرائتكم خبر عن جسم الرجل ينتج الأجسام المضادة لفيروس كورونا بشكل أكبر مقارنة بالمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة، أن جسم الرجل ينتج الأجسام المضادة لفيروس كورونا، بشكل أكبر مقارنة بالمرأة، وهذا الأمر ضروري لأجل التعافي من العدوى أو تفادى الإصابة بها مستقبلا بعد الشفاء.

وأوردت الدراسة المنشورة في الصحيفة الأوروبية لعلم المناعة "أوروبيان جورنال أو إيمينولوجي" أنه بعد مرور سبعة أشهر على الإصابة، لوحظ وجود أجسام مضادى لدى 90 في المئة من الأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد 19" ثم تعافوا منه.

ونقل موقع سكاى نيوز عربية، أن الباحثين اشاروا إلى أن إنتاج الأجسام المضادة لا يرتبط بمسألة العمر، كما هو الحال بالنسبة إلى عامل العمر الذي يجعل المرض أكثر شراسة.

وكتب الأكاديمي مارك فيلدوين، وهو خبير في ما يعرف بالطب الجزيئى، "جسمنا يتعرف على فيروس كورونا المستجد المضر، فيقوم بإنتاج أجسام مضادة حتى تستجيب له".

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وتم إجراء الدراسة عبر فحوص مصلية، فبدأت من خلال رصد مستوى الأجسام المضادة لدى اكثر من 300 شخص من مرضى "كوفيد-19" وموظفين في القطاع الصحي، فضلا عن أكثر من 200 متطوع سبق لهم أن أصيبوا بالوباء.