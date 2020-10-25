تعديل مواعيد العمل في الفحص الفني للمركبات بأبوظبي والعين

الأحد 25 أكتوبر 2020

أعلنت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تعديلاً على مواعيد العمل في عدد من مراكز الفحص الفني للمركبات اعتباراً من اليوم 25 أكتوبر.



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و يكون العمل في مبنى السلامة "مصفح" ‪من الأحد إلى الخميس‬ من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء وفي مبنى السلامة "بني ياس "من الأحد إلى الخميس من السابعة صباحاً ولغاية الثالثة مساء.

أما في مبنى السلامة "الفقع "بالعين فيكون العمل ‪من الأحد إلى الخميس‬ من الساعه السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساء.