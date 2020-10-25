صحة ورشاقة

ولاية فيكتوريا الأسترالية تؤجل رفع قيود العزل العام على المطاعم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 25 أكتوبر 2020

أجلت ولاية فيكتوريا بؤرة انتشار مرض كوفيد-19 في أستراليا اليوم الأحد إعلانا طال انتظاره برفع قيود العزل العام عن المقاهي والمطاعم والحانات في العاصمة ملبورن بسبب تفش للمرض في الضواحي الشمالية للمدينة.

 

وأدت القيود إلى قصر نشاط معظم شركات البيع بالتجزئة في ملبورن على الخدمات عبر الإنترنت فقط منذ أوائل أغسطس وكان خمسة ملايين نسمة يلزمون منازلهم بسبب هذه القيود يأملون في صدور إعلان يوم الأحد برفع القيود.

 

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وقال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز في مؤتمر صحفي إن من المرجح أن يؤدي تفشي المرض إلي تأجيل إعادة فتح أعمال البيع بالتجزئة والضيافة لبضعة أيام مع تفضيل المسؤولين انتظار نتائج مئات الاختبارات.

 

وسجلت كل من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا سبع حالات جديدة لكوفيد- 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وارتبطت ست من الحالات الجديدة في فيكتوريا بتفشي المرض في الضواحي الشمالية في ملبورن، والذي انتشر الآن في 11 أسرة. وسجلت أستراليا نحو 27500 إصابة وأكثر من 900 حالة وفاة فيما يمثل قدرا بسيطا من حالات الإصابة والوفاة المسجلة في بعض الدول الأخرى.

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