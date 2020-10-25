شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخدام خاصية الاتصال الداخلي «Intercom» الجديدة من أبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت أبل ميزة «Intercom» الجديدة المصممة للسماح لمالكي أجهزة أبل بالتواصل مع بعضهم البعض في جميع أنحاء المنزل، ووفقا لموقع «MacRumors» يمكن إرسال رسائل إلى غرف أو مناطق أو أشخاص معينين. وتعمل ميزة الاتصال الداخلي «Intercom» مع HomePod و‌HomePod mini‌ وiPhone وiPad وApple Watch وAirPods وحتى CarPlay، بحيث يمكنك إملاء رسالة صوتية على أي من أجهزتك يمكنك توصيلها إلى شخص واحد في العائلة أو جميع أفراد الأسرة.

كيفية إعداد «Intercom»:

بعد التحديث إلى برنامج HomePod‌ 14.1 وiOS 14.2، والذي لا يزال قيد الاختبار التجريبي، يمكن إعداد «Intercom»في تطبيق Home.

ويعمل «Intercom»إذا كان لديك ‌HomePod device أو أي جهاز متوافق آخر، ولا توجد واجهة مخصصة على آيفون لاستخدام «Intercom»خارج تطبيق Home app.

قم بتثبيت برنامج HomePod 14.1.

افتح تطبيق Home.

اضغط على أيقونة المنزل الصغير في الزاوية اليسرى العليا.

اضغط على «إعدادات الصفحة الرئيسية».

مرر لأسفل إلى «Intercom» واضغط عليه.

اضبط إعدادات الإشعارات وحدد الأشخاص الموجودين في المنزل القادرين على استخدام ميزة «Intercom».

ويمكن لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول عن بُعد إلى تطبيق Home الخاص بك إرسال رسائل «Intercom» أو استقبالها حتى عندما تكون بعيدًا عن المنزل، مع عرض هذه الرسائل كإخطارات صوتية على ‌iPhone‌ وApple Watch.

ويجب ملاحظة أن أي شخص يريد أن يكون قادرًا على استخدام «Intercom» سيحتاج إلى إضافته كشخص لديه إمكانية الوصول إلى تطبيق Home. ويمكن القيام بذلك عن طريق الدخول إلى شاشة «إعدادات الصفحة الرئيسية» والضغط على دعوة الأشخاص «Invite People.»

يعمل «Intercom» مع ‌HomePod‌ بعد تثبيت تحديث ‌HomePod‌ 14.1، وهو يعمل على iPhone‌ وiPad‌ بعد تثبيت تحديثات iOS 14.2 وiPadOS 14.2. وعلى Apple Watch، يعمل مع watchOS 7.1 والإصدارات الأحدث.

وقد تكون هناك بعض ميزات «Intercom» المحجوزة لـ ‌HomePod‌ 14.2 نظرًا لأن «Intercom»لا يعمل بسلاسة حتى الآن، لذا للحصول على أفضل نتائج «Intercom» الممكنة، تأكد من أن جميع الأجهزة بها أحدث تحديثات نظام التشغيل المتوفرة. ويجب ملاحظة أنه إذا تم إعداد جهاز HomePods في وضع الاستريو، فلن يتوفر «Intercom».

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كيفية استخدام «Intercom» لإرسال رسالة إلى HomePod:

يمكن إرسال رسائل «Intercom» إلى HomePods في جميع أنحاء المنزل باستخدام سيري «Siri» وهو مساعد شخصي ذكي ويعمل كتطبيق لشركة أبل على ‌iPhone‌ وiPad‌ وApple Watch وHomePod‌. ولإرسال رسالة، ما عليك سوى تنشيط ‌Siri‌ على ‌iPhone‌ أو iPad‌ أو Apple Watch أو ‌CarPlay‌ أو AirPods‌ ثم قل «Intercom» ورسالتك.

فمثلا إذا أردت إخبار الجميع بأن العشاء جاهز، فقط قل «Intercom، العشاء جاهز» وسيتم إرسال الرسالة «العشاء جاهز» إلى جميع أجهزة HomePods في المنزل.